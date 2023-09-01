قوافل دعوية لنشر مفاهيم الدين الصحيح بأسوان

أطلقت مديرية أوقاف أسوان، قافلة دعوية من مسجد الرضوان بحي الشروق، بإشراف الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان.

وألقى الشيخ حنفي محمود خطبة صلاة الجمعة تحت عنوان «النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه»، بجانب تنظيم دروس وعبر وعظات من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لإبراز قيمه وأخلاقه النبيلة التي يجب أن نتبعها في حياتنا.

نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ الأفكار المتطرفة

تأتي القافلة كجزء من جهود المديرية لنشر مفاهيم الدين الإسلامي الوسطي، وتبني قيم التسامح ونبذ التطرف والأفكار الهدامة، وأطلقت أوقاف أسوان مجموعة من القوافل الدينية في مناطق غرب الخزان، وقرى غرب سهيل وغرب أسوان وصحاري، من خلال زيارة جميع المساجد في المحافظة.

قوافل دعوية بحضور أئمة ومشايخ المحافظة

وتضم قوافل الأوقاف عددًا من الشيوخ والأئمة والخطباء من مساجد المحافظة، بما في ذلك الشيخ حسين أحمد مصطفى مدير إدارة أوقاف الكرور، والشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان الأول.