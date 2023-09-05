تقديم خدمات طبية لــ3499 حالة في 3 قوافل لجامعة طنطا ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع 3 قوافل طبية شاملة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، في قرية تطاى بمركز السنطة، وقرية منية أبيار بمركز كفرالزيات، وقافلة ثالثة لقرية صالحجر بمركز بسيون، وذلك لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

تقديم خدمات علاجية مجانا

وخلال القوافل تم توقيع الكشف الطبي على 3499 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 202 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 9634 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة.

محو أمية 179 مواطنا

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 179 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة والفحص الذاتي للثدي، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم.