حفل عمر خيرت الأكثر جماهيرية في الدورة 31 من مهرجان القلعة

شهد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تجاوز المساحة المخصصة للحفل والتي تقدر بـ6 آلاف شخص ضمن ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل عمر خيرت في مهرجان القلعة

تجاوز عدد الحاضرين لحفل عمر خيرت في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الحضور الجماهيري لحفل مدحت صالح في الافتتاح والمنشد ياسين التهامي والفنان الأردني عزيز مرقة.

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

من المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل منها العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها يسبقه عرض لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.