عمر خيرت يختتم فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فعاليات دورته الـ31 بحفلا للموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي، في تمام الساعة الـ10 مساء، ولكن يسبقه في تمام التاسعة حفلا لكورال مركز تنمية المواهب على مسرح «محكى القلعة»، وذلك بعد سلسلة ناجحة من الحفلات التي قدمها أبرز نجوم الغناء والموسيقي في مصر والعالم العربي.

وعبر الجمهور عن سعادته بوجود حفلا للموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث توالت التعليقات على الصفحة الرسمية لـ«خيرت»، فقال أحد المتابعين: «ربنا يوفقك يا أحلى مايسترو في الدنيا»، وتابع آخر: «العملاق الأسطورة عمر خيرت أنا جاية من المنصورة عشان أحضر الحفل»، بينما عبر عدد من محبي «خيرت» خارج مصر عن رغبتهم في حضور حفل له، قائلا: «أتمنى الظروف تساعدني في القدوم إلى مصر لحضور إحدى حفلاتك».

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أبرز مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور منها «ضمير أبلة حكمت»، «زي ما هي حبها»، «عارفة»، «فيها حاجة حلوة»، «ليلة القبض على فاطمة» و«فضية عم أحمد».

ختام الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يأتي ختام الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقي والغناء بعد 14 يوما من انطلاقها في 25 أغسطس، وتشهدت إقامة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحفلات لعدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقي من بينهم مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، وليد توفيق، هشام عباس، نادية مصطفى، سيمون، عزيز مرقة، غالية بن علي، مصطفى شوقي، أحمد جمال، مصطفى حجاج، نسمة محجوب، عبير نعمة، محمد محسن، لينا شاماميان، المنشد ياسين التهامي وغيرهم.