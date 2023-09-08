أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 8-9-2023

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، اليوم الجمعة 8-9- 2023، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار الدولار اليوم

سجل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة 8-9- 2023.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.