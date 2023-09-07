استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7-9- 2023

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 7-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

يسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.