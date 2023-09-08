أسعار اليورو اليوم الجمعة 8-9-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة 8-9-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 32.93 جنيه للشراء، وسجل 33.11 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنيه للشراء، وسجل 33.26 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.93 جنيه للشراء، وسجل 33.11 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.03 جنيه للشراء، وسجل 33.22 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.04 جنيه للشراء، وسجل 33.21 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنية للشراء، وسجل 33.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.