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أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك داخل مصر

كتب:

محمد سيف
10:42 ص | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
أسعار اليورو

أسعار اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في صباح تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ثباتًا اليوم الثلاثاء 29-8-2023، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي 33.32 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» أسعار اليورو بحسب الأسعار المعلنة داخل المواقع الرسمية للبنوك داخل مصر، إذ جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه بلغ نحو 33.19 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك مصر 

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الثلاثاء 33.19 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد

كما بلغ  سعر اليورو مقابل الجنيه داخل بنك المصرف المتحد إلى 33.13 جنيه للشراء، و33.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 33.29 جنيه للشراء، و33.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل البنك المصري الخليجي 

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي اليوم نحو 33.29 جنيه للشراء، و33.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل بنك البركة

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم الثلاثاء 31.70 جنيه للشراء، و31.91 جنيه للبيع.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.