غرفة السياحة: لا توجد رحلات عمرة بـ15 ألف جنيه.. هذه برامج وهمية

نفت غرفة شركات السياحة، ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم رحلات عمرة بـ15 ألف جنيه.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية، التي طرحتها شركات السياحة لا تقل عن 25 ألف جنيه، موضحا أن تكاليف برنامج العمرة من (تذكرة الطيران وفنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة وسعر تأشيرة العمرة وقيمة التنقلات الداخلية بالسعودية ورسوم باركود العمرة وسعر الساعة الذكية)، لن يقل عن 24 ألف جنيه.

أي عمرة بـ15 ألف جنيه هي برنامج وهمي

وأضاف لـ«الوطن» أن أي برنامج عمرة يتم الإعلان عن تنظيمه بمبلغ 15 ألف جنيه سيكون برنامج وهميا، «حتى لو تم تنظيم رحلة العمرة عن طريق البواخر بدلا من الطائرات أو تم تقليص مدة البرنامج فإن سعر الرحلة لن يقل عن 23 ألف جنيه».

كافة رحلات العمرة حاليا تسير عن طريق الجو

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن كافة رحلات العمرة التي يتم تسييرها خلال شهر سبتمبر الجاري، ستكون وسيلة النقل الخاصة بها هي الطيران، موضحا أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة للسماح لشركات السياحة بتسيير رحلات العمرة البحرية لم يتم استيفائها حتى الآن.