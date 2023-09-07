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عاجل.. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان

كتب:

أحمد شوقي
11:26 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
مخيم عين الحلوة بلبنان

مخيم عين الحلوة بلبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في لبنان، اليوم الخميس.

وذكرت القناة الإخبارية، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، أنّ الاشتباكات تمركزت حول محور «التعمير - البركسات» بالمخيم.

ووفقا لما نقلته القناة عن وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الاشتباكات شهدت استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المختلفة، في خرق جديد للتهدئة المتفق عليها بمخيم عين الحلوة.

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