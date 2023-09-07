عمر خيرت يبدأ حفله بمهرجان القلعة على نغمات موسيقى «افتتاحية مصرية»

صعد منذ قليل الموسيقار العالمي عمر خيرت لحفله المقام على مسرح قلعة صلاح الدين، ضمن ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على نغمات موسيقى «افتتاحية مصرية» التي أعقبها بكلمة شكر لجمهوره قائلا «وحشتونا».

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

شهد حفل خيرت، في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، تجاوز عدد الحاضرين لأكثر من 6 آلاف شخص، متجاوزا الحضور الجماهيري لحفل مدحت صالح في الافتتاح والمنشد ياسين التهامي والفنان الأردني عزيز مرقة.

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

من المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت عدد من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفني الطويل منها: العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها.