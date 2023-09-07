بدء الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض في محافظة مطروح.

مدة توقيع الكشف الطبي

وأضاف أن توقيع الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض، مستمر حتى السبت المقبل 9 سبتمبر الجاري، تحت إشراف إدارة مدارس التمريض بمديرية الصحة في مطروح.

زيادة عدد المقبولين في مدارس التمريض

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد الطلاب المقبولين في مدارس التمريض خلال العام الجاري، وذلك في ظل الإقبال الشديد علي المدارس وجرى فتح فصول جديدة في مدرسة التمريض بمطروح، والنزول بالمجموع لفتح فرص للراغبين في التقدم، وذلك لتلبية رغبات أولياء الأمور من أهالي مطروح.

مدارس التمريض في محافظة مطروح

يذكر أن محافظة مطروح يوجد بها مدارس تمريض في سيوة وسيدي براني ومرسي مطروح والضبعة والعلمين والحمام، من بينها فصول بنين.