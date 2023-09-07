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البيت الأبيض يكشف عن حالة السيدة الأولى بعد إصابتها بكورونا

كتب:

عمرو حسني
11:28 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
سيدة أمريكا الأولى

سيدة أمريكا الأولى

ذكر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، أجرت فحص كورونا اليوم، وجاءت النتيجة سلبية، بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إصابة جيل بايدن بكورونا

ومنذ قليل، كشف البيت الأبيض، في بيان له نقلته قناة «الحرة» الإخبارية، إن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جاءت سلبية مرة أخرى لفيروس كورونا «كوفيد 19»، بعد تشخيص إصابة زوجته بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع.

سفر متوقع لزوجة بايدن

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى الهند في وقت لاحق من اليوم، لحضور قمة مجموعة العشرين، تليها رحلة إلى فيتنام، فيما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الأربعاء، إلى إن الرئيس بايدن خضع لفحص كورونا وجاءت النتيجة سلبية.

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