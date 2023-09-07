نجل بايدن يواجه تهمتي حمل سلاح وتهرب من الضرائب.. عقوبة قاسية منتظرة

يواجه هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن تهمتي حمل سلاح غير مرخص، والتهرب من الضرائب بعد تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع القضاء، وأعلن ممثلو الادعاء الإمريكيين طلب توجيه لائحة اتهام إلى هانتر، بحلول 29 سبتمبر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

نجل بايدن يتعثر في تقديم إقراراته الضريبية

وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي يحقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس الأمريكي، على مدى 5 سنوات، إنّ لجنة مُحلّفين كبرى ستُصدر قرارها الاتهامي في القضية، قبل حلول 29 سبتمبر.

وبحسب التهم الأصلية المقدمة في يونيو الماضي، لم يتمكن هانتر بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من 1.5 مليون دولار لعامي 2017 و2018، وكان يحمل سلاحا دون ترخيص في عام 2018، وقت تعاطيه المخدرات.

يشار إلى أنّ هانتر بايدن والمدعي العام الخاص ديفيد فايس اتفقا في أواخر يوليو الماضي، على إقرار نجل بايدن بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل الخضوع للمراقبة.

عقوبة هانتر بايدن قد تصل إلى 10 سنوات

وذكر فايس أنّه وافق على تعليق تهمة حيازة المسدس في حالة واحدة، إذا استكمل هانتر بايدن برنامجا تأهيليا قد يتضمن استشارات نفسية قبل المحاكمة، ولكن خلال جلسة استماع فى 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب حصانة هانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، إضافة إلى جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأبلغ فايس محكمة ديلاوير، أمس، بتوجيه اتهام حيازة السلاح إلى نجل بايدن، وقد تصل عقوبة هذه التهمة في حال إدانته، إلى السجن 10 سنوات.