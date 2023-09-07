خالد جلال: يوسف شاهين وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز حضروا عروضا في مركز الإبداع

قال المخرج خالد جلال، إنّ كبار نجوم الفن في مصر حضروا عروض مركز الإبداع الفني مثل يوسف شاهين وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وصلاح السعدني وعلي بدرخان، موضحًا: «مفيش منتج أو مخرج أو نجم في مصر محضرش حاجة في مركز الإبداع».

نحافظ على كرامة الطالب

وأضاف «جلال»، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مركز الإبداع الفني لا يٌدرب الموهوبين فقط، لكنه يٌسوّق لهم، حيث يقومون بعرض ما تعلموه أمام الناس في حضور كبار نجوم الوسط الفني.

وتابع المخرج: «في مركز الإبداع الفني، نحافظ على كرامة الطالب، فمن يشاهد عروض طلابنا يجب أن يكونوا قادرين على إحداث نقلة نوعية للطالب مثل المخرجين أو المنتجين والفنانين».

صناعة النجم

وأشار إلى أنه في الدفعة الثانية من مركز الإبداع تخرج محمد ممدوح، ومحمد سلام، ومحمد فراج، وحمزة العيلي، وأمير صلاح الدين، وحسام داغر، وعمرو عبدالعزيز، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، والدفعة التالية صنع مسرح مصر مع أشرف عبدالباقي، أي أن فكرة صناعة النجم حققت نجاحا كبيرا، كما تحدثت في الأردن والإمارات وتونس عن حكاية نجاح مركز الإبداع الفني، وأصبح المركز يضم طلابا من الوطن العربي بدلاً من محافظات مصر فقط.