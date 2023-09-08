خالد جلال: رفضت محاولات ماجد الكدواني لإقناعي بالتمثيل

قال المخرج خالد جلال، إنّ الفنان ماجد الكدواني كان زميلا له في الدفعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، موضحًا: «هو عِشرة عمري، وعندما كنت طالبا في كلية التجارة، كان طالبا في كلية الفنون الجميلة، وكنا أصدقاءً جدا، وكنا نتنافس، فقد درس في جامعة حلوان، بينما درست في جامعة القاهرة».

المشاركة في مسلسل الجماعة

وأضاف «جلال»، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «التحقنا بالمعهد معا، وتخرجنا سويا، وكان يحاول إقناعي بأن أمثل، لكني كنت أقول له أنا لا أريد أن أمثل ولكني أرغب في الإخراج، كنت أمثل مع أصدقائي فقط مثل المخرج رامي إمام، وفي إحدى المرات عرض عليّ الراحل وحيد حامد أن أشارك في مسلسل الجماعة لأن الشخصية كانت تشبهني، فوافقت فورا».

أكثر من 80 مسرحية

وتابع المخرج: «أخرجت أكثر من 80 مسرحية واحتفاليات كبرى والكثير من المسرحيات في القطاع الخاص لدنيا سمير ومحمد هنيدي ويسرا وعلاء ولي الدين وأحمد بدير، وأخرجت مسرحيات كثيرة في مسرح الدولة، وأُفضل التدريب كثيرا، ففي مركز الإبداع الفني ومنذ عام 2002 حتى عام 2023 خرجت 80% من النجوم الذين يعرفهم الجمهور في الحركة الشبابية بمصر».