نجلاء فتحي تكشف لـ«الوطن» كواليس إعادة لافتة «عاش هنا» أمام منزل حمدي قنديل

حرصت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، على توجيه الشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على سرعة الاستجابة لمُناشدتها، بعد سرقة «لوحة عاش هنا» لزوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل.

سرقة لوحة حمدي قنديل

وقالت نجلاء فتحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ «اللوحة» تم سرقتها قبل أيام، حيث كانت مُعلقة على مدخل العمارة في حي مصر الجديدة، وعلى الفور وجهت استغاثة إلى وزارة الثقافة، متابعة: «تواصلت مع مكتب الوزيرة صباح الخميس، وكذلك المهندس محمد أبو سعدة، لتوجيه الشكر لهما، لسرعة الاستجابة، وإرسال فنيين لتركيب لوحة جديدة».

نجلاء فتحي تشكر الجهات الأمنية

كما حرصت على توجيه الشكر إلى رجال الأمن، لسرعة القبض على مجموعة اللصوص، الذين قاموا بسرقة عدد من «لوحات مشروع عاش هنا» على مدار الأيام الأخيرة، لعددٍ من رموز الفن والثقافة، بحي مصر الجديدة وكذلك منطقة الزمالك.