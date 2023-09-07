«الحياة اليوم» يرصد حصاد مهرجان القلعة: 45 حفلاً غنائيا وموسيقيا في أسبوعين

رصد برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تلفزيونيا عن حصاد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 بعد تصدره التريند، طوال فترة إذاعته حصريا على شاشة شبكة تلفزيون الحياة.

«الحياة» شريك أساسي في المهرجان

وجاء في التقرير: «يشهد مهرجان القلعة عاما تلو الآخر نجاحا كبيرا، كما أن شبكة تلفزيون الحياة أصبحت شريكا أساسيا وعنصرا فعالاً في هذا النجاح الكبير، ومن خلالها أصبح لمهرجان القلعة جمهور كبير داخل مصر والوطن العربي».

وواصل: «مهرجان القلعة في دورته التي تنقضي وتحمل رقم 31، جمع العديد من النجوم والنجمات المصريين والعرب، وبدأ كبيرا مع النجم مدحت صالح، وينتهي كبيرا بالموسيقار العالمي عمر خيرت».

واستكمل: «خلال أسبوعين فقط، قدم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حوالي 45 حفلاً غنائيا وموسيقيا متنوعا، كانت وما زالت شبكة تلفزيون الحياة تتصدر التريند بحفلات مهرجان القلعة، ومن أشهرها حفلة الفنان مدحت صالح والفنان هاني شاكر وعلي الحجار وشيخ المداحين التهامي».

زوار المهرجان وصل إلى 100 ألف

وتابع: «جمهور كبير ومختلف ومتنوع الثقافات، استطاع القائمون على مهرجان القلعة اجتذابه، حيث شهدت هذه الدورة حضورا كثيفا من الجمهور، ووصل عددهم إلى 100 ألف زائر خلال أسبوعين، بجانب ملايين المشاهدين عبر قناة الحياة».