طارق الشناوي: مهرجان القلعة حالة إبداعية متكاملة الأركان

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قائلا إن المهرجان وصل لوجدان العالم العربي، إذ إنه يعد مهرجاناً عربياً كدائرة، خاصة أنه مذاع على شبكة تلفزيون الحياة، ما أعطى اتساعاً لملايين من المشاهدين مع التنوع على المستويات كلها.

جمهور القلعة مختلف

وأضاف «الشناوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن جمهور مهرجان القلعة مختلف يحب النغمة مع الهواء مع سحر المكان، وما ينتج عنها حالة إبداعية متكاملة الأركان.

ولفت إلى أن المهرجان هذا العام شهد إضافة جديدة في المسرح، وتنوع المشاركات وعودة الأصوات التي لم تتغن في القلعة مثل سيمون، وهذا يعد إضافة، بجانب عدد من الأصوات العربية.

بيان مفبرك عن الأجور

وعن تأكيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد المنتجين ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية عن عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرا لم تصدر عن أي جهة رسمية، قال: «مؤخرا رأينا تراشقات واستطاع أحد الاختراق من خلال السوشيال ميديا ببيان وكأنه نازل من مصدر موثق بتفاصيل الأجور، واتضح أن هذا البيان مفبرك».