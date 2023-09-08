أحمد سعد وروبي في حفل غنائي جديد

أحيا الثنائي أحمد سعد وروبي حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد في إحدى الجامعات الخاصة، وتفاعل معهما الجمهور بالرقص والغناء.

وحرص الثنائي علي تقديم أغنيتهم الشهيرة وأول دويتو يجمعهما والذي بعنوان «يا ليالي» مما أدى إلى تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير.

وحرصت روبي علي نشر مقطع من الحفل أثناء غنائها بصحبة أحمد سعد عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي على القمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه».

أحمد سعد يروج لحفله مع روبي

روج الفنان أحمد سعد منذ أيام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله مع روبي بنشر البوستر الدعائي للحفل: «يا حبيبي.. خلصت معاك ألاعيبي بكره الخميس الساعه 7 إن شاء الله، هنرقص ونغني ونتبسط جدا مع بعض».