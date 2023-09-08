هل اليوم الجمعة موعد ذروة الموجة الحارة؟.. اعرف موعد انكسارها

موجة شديدة الحرارة، شهدتها كافة الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد ذروة الموجة الحارة.

موعد ذروة الموجة الحارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة الموجة الحارة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية العربية، مائلًا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ليكون اليوم الجمعة هو ذروة الموجة الحارة الحالية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أنّ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ «الوطن»، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها كافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ليكون نهايتها الاثنين المقبل، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ويتحسن الطقس نسبيًا بدء من يوم الثلاثاء.