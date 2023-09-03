حالة الطقس اليوم الأحد.. حار رطب والعظمى على القاهرة 33

تستمر غدا الأحد حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، والتي بدأت أمس الجمعة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،فى تقريرها اليومى عن حالة الطقس أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ،ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الأحد وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد

العظمى القاهرة 33 المحسوسة 36.

- العظمى العاصمة الإدارية 33 المحسوسة 36.

- العظمى بنها 33 المحسوسة 36.

- العظمى دمنهور 33 المحسوسة 36.

- العظمى وادي النطرون 34 المحسوسة 37.

- العظمى كفر الشيخ 33 المحسوسة 36

- العظمى المنصورة 33 المحسوسة 36

- العظمى الزقازيق 34 المحسوسة 37

- العظمى شبين الكوم 33 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 33 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 31 المحسوسة 34

- العظمى بورسعيد 31 المحسوسة 34

- العظمى الإسماعيلية 35 المحسوسة 36

- العظمى السويس 35 المحسوسة 36

- العظمى العريش 31 المحسوسة 34

- العظمى رفح 30 المحسوسة 33

- العظمى رأس سدر 34 المحسوسة 37

- العظمى نخل 32 المحسوسة 34

- العظمى كاترين 32 المحسوسة 34

- العظمى الطور 33 المحسوسة 36

- العظمى طابا 32 المحسوسة 34

- العظمى شرم الشيخ 38 المحسوسة 41

- العظمى الإسكندرية 31 المحسوسة 34

- العظمى العلمين الجديدة 30 المحسوسة 33

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 30المحسوسة 33

- العظمى سيوة 34 المحسوسة 36

- العظمى رأس غارب 38 المحسوسة 41

- العظمى الغردقة 38 المحسوسة 41

- العظمى سفاجا 37 المحسوسة 40

- العظمى مرسى علم 38 المحسوسة 41

- العظمى شلاتين 39 المحسوسة 42

- العظمى حلايب 35 المحسوسة 38

- العظمى أبو رماد 35 المحسوسة 38

- العظمى رأس حدربة 36 المحسوسة 39

- العظمى الفيوم 35 المحسوسة 37

- العظمى بني سويف 34 المحسوسة 36

- العظمى المنيا 35 المحسوسة 37

- العظمى أسيوط 35 المحسوسة 37

- العظمى سوهاج 36 المحسوسة 38

- العظمى قنا 40 المحسوسة 41

- العظمى الأقصر 41 المحسوسة 42

- العظمى أسوان 41 المحسوسة 42

- العظمى الوادي الجديد 39المحسوسة 40

- العظمى أبو سمبل 41 المحسوسة 42.