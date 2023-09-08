أسعار الأسمنت اليوم في مصر.. تشهد استقرارا بالأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-9-2023 ثباتًا في الأسعار إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1943 جنيهًا، وذلك وفقًا للأسعار المقررة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الجمعة 8-9-2023 متوسط 1900 جنيه للطن وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 95 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

الوطن تنشر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-9-2023 وفق المعلن من الشركات والمصانع حسب أنواعها وجاءت كالتالي:

أسمنت المعلم 1900 جنيه

اسمنت السهم 1.890 جنيها.

أسمنت الفهد 1.890 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1.880 جنيها.

أسمنت المسلح 2.020 جنيها.

جنوب الوادي 1.890 جنيها.

أسمنت المخصوص 1.920 جنيها.

أسمنت السويس 1.940 جنيها.

أسمنت السويدي 2.150 جنيها.

أسمنت العسكري 1900 جنيه.

أسمنت النصر 1.970 جنيها.

أسمنت سيناء 1.900 جنيه.

أسمنت حلوان 1.950 جنيها.

العسكري بني سويف 1.960 جنيها.

أسمنت المنيا 1.970 جنيها.

أسمنت المهندس 2.070 جنيها.

أسمنت تايتان 1.950 جنيها.

أسمنت المصري 1.940 جنيها.

أسمنت الممتاز 1.970 جنيها.

أسمنت التعمير 2000 جنيه.

أسمنت الصعيد 2.070 جنيها.

أسمنت أسيوط 2.070 جنيها.

أسمنت المصريين 2.050 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 2.090 جنيها.

أسمنت البرج 2.090 جنيه.

أسمنت الماكس 2.100 جنيه

أسمنت النهضة 2.180 جنيها.

أسمنت أسوان 2.150 جنيها.

أسمنت السد العالي 2.150 جنيها.

أسمنت قنا 2.170 جنيها.