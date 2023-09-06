أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-9-2023.. اعرف الطن بكام؟

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-9-2023، نحو 1942 جنيها للطن، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ونستعرض خلال التقرير التالي، أسعار الأسمنت حسب النوع والشركات.

وسجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الأربعاء6-9-2023، نحو 1840جنيها للطن، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 92 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وأسعار المصانع.

أسعار الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6-9-2023 في العديد من المصانع والأسواق، حيث تراوحت الأسعار بنسب زيادة وتراجع حسب نوع الأسمنت، وهي كالتالي:

- أسمنت المعلم 1.840 جنيه.

- أسمنت السهم 1.800 جنيه.

- أسمنت الفهد 1.760 جنيه.

- أسمنت وادي النيل 1.760 جنيه.

- أسمنت المسلح 1.860 جنيه.

- أسمنت جنوب الوادي 1.800 جنيه.

- أسمنت المخصوص 1.820 جنيه.

- أسمنت السويس 1.820 جنيه.

- أسمنت السويدي 1.910 جنيه.

- أسمنت العسكري 1.800 جنيه.

- أسمنت النصر 1.820 جنيه.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1.800 جنيه.

- أسمنت حلوان 1.850 جنيه.

- العسكري بني سويف 1.830 جنيه.

- أسمنت المنيا 1.840 جنيه.

- أسمنت المهندس 1.890 جنيه.

- أسمنت تايتان 1.840 جنيه.

- أسمنت المصري 1.830 جنيه.

- أسمنت الممتاز 1.830 جنيه.

- أسمنت التعمير 1.850 جنيه.

- أسمنت الصعيد 1.890 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1.890 جنيه.

- أسمنت المصريين 1.860 جنيه.

- أسمنت العامرية عادة 1.900 جنيه.

- أسمنت البرج 1.890 جنيه.

- أسمنت الماكس 1.915 جنيه.

- أسمنت النهضة 1.900 جنيه.

- أسمنت أسوان 1.880 جنيه.

- أسمنت السد العالي 1.860 جنيه.

- أسمنت قنا 1.930 جنيها.