«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني ناجح.. وقانون الأحزاب في حاجة للتعديل

تقدم محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لعقد الحوار الوطني، موضحًا: «في بداية الدعوة، لم نتصور هذا النجاح العظيم، حيث انتهى إلى توصيات مهمة جدا رفعتها إدارة الحوار إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب».

وأضاف أبو هميلة، في حواره مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ قانون الأحزاب السياسية في حاجة إلى بعض التعديلات مثل المادة التي تنص على أن عدد التوكيلات إنشاء أي حزب تقدر بنحو 5000 توكيل من 10 محافظات بحد أدنى 300 من كل محافظة، ولكن هذا القانون صدر في عام 1977 عندما كان عدد السكان 40 مليون نسمة.

20 ألف توكيل

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «طالبت أن يكون عدد التوكيلات 20 ألف لضمان جدية من يتقدم بتشكيل أو إنشاء حزب، لأنّ من السهل الحصول على 5000 توكيل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في عدد الأحزاب».

خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع

وأوضح أنّ القانون ينص على عدم خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع، وطالب بأن تُخصم من الوعاء الضريبي للمتبرع بحيث تكون مشاركة من الدولة للأحزاب السياسية، وهو ما يؤدي تحفيز المواطنين للتبرع.