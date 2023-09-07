مقرر لجنة الشباب: سعداء بمشاركة كل جامعات مصر بجلسات الحوار الوطني

رحب النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بمشاركة كل جامعات مصر من الإسكندرية إلى أسوان في جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن كل الجامعات قد شاركت في الحوار الوطني، بالإضافة إلى تواجد ممثلين عن الأحزاب السياسية.

دعم اتحادات الطلبة لتمكين الشباب داخل الجمهورية الجديدة

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أننا نريد دعم اتحادات الطلبة، لتمكين الشباب داخل الجمهورية الجديدة، مشيرًا الى أنه خلال الفترات الماضية شاهدنا تحديات تواجه الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية.

ووجه فتحي، الشكر لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، معلقا «على مدار الفترة اللي فاتت أتاحوا دخول المدارس والجامعات حتى نسمع للمشكلات ونقوم بتوصيلها للحوار الوطني للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتنفيذها في الحال من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة خاصة بالأنشطة الطلابية، فيما يتعلق بالتراخيص، حيث إن بعض الجامعات تقوم بتطبيقها وجامعات أخرى لا تعطي تراخيص للشباب.