موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف مدن ومحافظات مصر

يتغير موعد صلاة الجمعة وفق كل مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لما كشفته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني وفي إطار حرصها على نشر المواقيت الخاصة بكل صلاة على مدار اليوم.

ونوضح فيما يلي توضح «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات المصرية اليوم الموافق 4 أغسطس في محافظات مصر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:6 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:01 ظهرًا.

موعد أذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد أذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:00ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:16ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:48 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:56 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:58ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 1:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:55 ظهرًا.