أسعار الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5 -9 -2023 في مصر، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعرالدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.7664 جنيه للشراء، و100.0649 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي 99.9210 جنيه للشراء، و100.3715 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.0785 جنيه للشراء، و100.0649 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.9210 جنيه للشراء، و100.3715 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.721 جنيه للشراء، و100.389 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 98.0952 جنيه للشراء، و39.09 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.