النجم الساطع 2023: تدريب على مجابهة مخاطر الطائرات بدون طيار والقناصة (فيديو)

استمرت فعاليات التدريب «المصري – الأمريكي» المشترك «النجم الساطع 2023» بمشاركة عدد من الدول الصديقة والشقيقة، والذي يُنفذ في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية، لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة.

كما تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، كما تم استعراض معدات الحرب الكيمائية من الدول المشاركة في التدريب.

وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك، والذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية، وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، وأعمال القيادة والسيطرة، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية.

كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة لتناول مجابهة خطر الطائرة الموجه بدون طيار، ومكافحة القناصة، ومجابهة العبوات الناسفة، والإسعافات الأولية، كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي، وتنفيذ أعمال إخلاء طبي جوي بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وعناصر من إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كما تم تنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني، كما نفذت القوات البحرية عددًا من الأنشطة التدريبية مع نظرائها من الدول المشاركة، تضمنت عددًا من المحاضرات لتبادل المفاهيم والخبرات القتالية، وتنفيذ عددًا من تشكيلات الإبحار.

ونفذت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعت جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي، والتزود بالوقود في الجو.

فيما تواصل كل أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية، وتنسيق الجهود المشتركة لكل الدول لتحقيق الاستفادة من التدريب الذي يعتبر من أكبر التدريبات البرية والبحرية والجوية المشتركة في المنطقة.