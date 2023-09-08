تعليم الطلاب الموهوبين في كفر الشيخ اللغة الفرعونية القديمة

تستمر فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين والمتفوقين بالإدارة التعليمية بمدينة كفر الشيخ، التابعة لمديرية التعليم في محافظة كفر الشيخ، لتدريب عدد من الطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف تعليمهم مبادئ اللغة الفرعونية القديمة لغة الأجداد التي يضرب العالم بإثارة لهم الأمثال المشرفة.

اللغة الفرعونية القديمة

بينما قدم الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، شرحا لعدد من المحاضرات لطلاب المرحلة الإعدادية عن تعلم اللغة الفرعونية وكلماتها التي كانت تستخدم في شتى نواحي الحياة، علاوة على فهم بعض الرموز والدلالات على جدران المعابد.

ندوات ومحاضرات مكثفة

وأشار، في بيان صحفي، أيضا إلى أن تكرار الشرح واستخدام تكنولوجيا الصوت والضوء والفيديو جراف قد جعل من تعلم اللغة الفرعونية أمرا ليس بالصعب تعلمها وهي لغة عظيمة وتحظى باحترام جميع شعوب العالم ويعرفون قدرها ويسعون لتعلمها.