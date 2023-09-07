«زراعة كفر الشيخ» تحذر المزارعين من حرق قش الأرز: مخالفة وغرامة

حذر الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، المزارعين من حرق قش الأرز، باعتبارها تسبب أضرارا بيئية كبيرة، مؤكدًا أن عملية الحرق مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية كبيرة.

حصاد محصول الأرز الشعير

وأوضح الدكتور ناجح، في تصريحات لـ«للوطن »، أن محصول الأرز الشعير يجري زراعته في محافظة كفر الشيخ بمساحات كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المزارعين النظر بعين الاعتبار للحفاظ على البيئة وعدم الأضرار بها، حيث يؤثر تصاعد الأدخنة على المناخ والزراعات.

لجان متابعة بالجمعيات

وأشار الدكتور ناجح فوزي، إلى المتابعة المستمرة من قبل مديري الجمعيات الزراعية وتحرير محاضر بالتنسيق مع الوحدات المحلية حيال أي حالات حرق قش الأرز، حفاظاً على البيئة وتعميق الاستفادة منه كعلف للماشية.