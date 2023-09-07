منطقة كفر الشيخ الأزهرية تواصل مشروعها الصيفي لـ«تحفيظ القرآن»

تواصل منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فعاليات المشروع القرآني الصيفي لطلاب المعاهد الأزهرية وخارجها، ومكاتب التحفيظ الأهلية، والذي تُنظمه وتشرف عليه إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتابع رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الفعاليات، فيما حرص الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بكفر الشيخ، على متابعة فعاليات المشروع، وتطبيقه بمكاتب التحفيظ الخارجية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أنّه تم اختيار عشرة مكاتب تحفيظ أهلية على مستوى المنطقة، لتنفيذ مبادرة تخريج «عشرة آلاف حافظ»، بواقع مركز تحفيظ بكل إدارة تعليمية لتنفيذ تلك الفعالية، مشيراً إلى أنّه تم اختیار 18 معهداً أزهرياً لتنفيذ المحورين الثاني والثالث من المشروع لطلاب المعاهد الأزهرية، وهما محور «احفظ مقررك»، ومحور «المقرأة الأزهرية القرآنية»، بنظام الثلاثة أيام أسبوعيًّا.

ويأتي ذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبمتابعة موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة والإدارات التعليمية.

المشروع الصيفي القرآني

جدير بالذكر أنّ المشروع الصيفي القرآني، بدأ في 10 يونيو الماضي، وسينتهي في 20 سبتمبر الحالي، ويهدف إلى تخريج حافظًا للقرآن الكريم، متقنًا لأحكام تلاوته.