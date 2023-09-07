«السياحة»: معرض أثري مؤقت عن نشأة الكتابة في مصر القديمة بمتحف كفر الشيخ

قالت وزارة السياحة والآثار، إن متحف كفر الشيخ ينظم معرضا أثرياً مؤقتاً لإلقاء الضوء على نشأة الكتابة في مصر القديمة وتطورها عبر العصور تحت عنوان «الكتابات عبر العصور»، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية والذي يوافق يوم 8 سبتمبر من كل عام.

المعرض سيستمر حتى 15 أكتوبر المقبل

ومن جهته، أوضح الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن المعرض سوف يستمر حتى 15 أكتوبر2023، ليعرض ثماني لوحات عليها نصوص كتابية باللغات المختلفة التي وجدت في مصر القديمة، من أهمها لوحة كاتب مصنوعة من الخشب بها تجاويف لحفظ الحبر المستخدم في الكتابة، وكتلة حجرية غير منتظمة الشكل عليها كتابة بالخط الهيراطيقي، وختم مستطيل الشكل من البرونز عليه سطرين من الحروف اللاتينية، وقطعة من الحجر الجيري مكسورة عليها نص باللغة اليونانية القديمة.

متحف كفر الشيخ يُسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري

وأشار إلى أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ باعتبارها أحد أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، إذ تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور من أبرزها مدينتي بوتو وسخا.

وأوضح أن فكرة إنشاء المتحف تعود إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه، وفي عام 2017 جرى توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وافتتحه رئيس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.

وأكد أن المتحف يتكون من طابق واحد يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، كما يوجد أيضا قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.