مقطوعات موسيقية عُزفت في حفل عمر خيرت.. منها «ضمير أبلة حكمت»

بعد 14 يوما من النجاح، أسدل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، الستار على فعالياته بحفل عمر خيرت، في ليلة استثنائية شهدت حضور جماهيري ضخم في قلعة صلاح الدين.

مقطوعات موسيقية في حفل عمر خيرت

وخلال حفل عمر خيرت، جرى تقديم عدد كبير من المقطوعات الموسيقية المميزة والمعروف بها، التي يحبها ويطلبها جمهوره، ويتفاعل معها بشكل كبير، وكان من بينها ضمير أبلة حكمت ومسألة مبدأ وخلى بالك من عقلك وفي هويد الليل وافتتاحية مصرية الخواجة عبد القادر وصابر ياعم صابر وزي الهوى وتيمة حب والبخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها.

ليلة صوفية خاصة بمهرجان القلعة

ويأتى حفل عمر خيرت بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التى أحياها المهرجان، ومنها حفل لهشام عباس والفنانة سيمون، التي أعادت الجمهور لكثير من الذكريات، وشهد أيضًا، ليلة خاصة أخرى أحياها الثنائي الفنان هانى شاكر ونادية مصطفى، وتوالى التنوع الموسيقي بحفلات غنائية لكل من الفنانة غالية بن على ومحمد محسن ونسمة محجوب ولينا شماميان وأحمد جمال ومصطفى شوقي ومصطفى حجاج، إضافة الى ليلة صوفية خاصة أحياها الشيخ ياسين التهامي وأحمد العمري.