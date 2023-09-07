عمر خيرت: أقدم مقطوعتين جديدتين خلال الدورة الحالية لمهرجان القلعة

قال الموسيقار عمر خيرت، إنه سيقدم مقطوعتين جديدتين خلال الدورة الحالية لمهرجان القلعة، متابعا: «الناس تحب سماع كل الموسيقى المعروفة لدي، لكن هذا لعام سأقدم مقطوعتان جديدتان في المهرجان».

وأضاف خيرت، خلال لقائه عبر قناة الحياة، أن الكونسرفتوار أفاد مصر بشكل كبير منذ حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، بجانب معهد الفنون.

وتابع عمر خيرت: «كل الشباب الذين يعزفون والعالميين منهم مصريين، أصبحوا عالميين بسبب الكونسرفتوار، لذلك نحن سباقون في العالم العربي في مجال الثقافة والفنون».