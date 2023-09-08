عمر خيرت «تريند» تويتر بحفله في مهرجان القلعة

تصدر الموسيقار عمر خيرت خلال الساعات القليلة الماضية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بحفله الموسيقي الذي اختتم به مهرجان القلعة 31 للموسيقي والغناء.

وكتب الحساب الرسمي لعمر خيرت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «عمر خيرت يتصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر في حفل ختام فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.. معكم وبكم السعادة تكتمل».

مهرجان القلعة للغناء والموسيقي

وشارك في مهرجان القلعة ال31 للموسيقى والغناء عددا من نجوم الغناء حققت حفلاتهم نجاح كبير رفعت شعار كامل العدد كان ابرزهم: وليد توفيق والموسيقار عمر خيرت وفريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة،