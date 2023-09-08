وزير الأوقاف: افتتحنا 10553 مسجدا في الـ10 سنوات الأخيرة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح 17 مسجدا اليوم في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تعلن وزارة الأوقاف، مجموعة جديدة من المساجد المفتتحة كل أسبوع، التي يكون من بينها في قرى ومدن مختلفة.

افتتاح 17 مسجدا جديدا

وقال وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «اليوم بفضل الله يتم افتتاح 17 مسجدا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في العشر سنوات الأخيرة لـ10553 مسجدا، شاهدة على حب أهل هذا البلد لبيوت الله تعالى، وحرصهم على عمارتها في ظل رئيس عظيم يدعم ويحرص على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى».

تخرج مجموعة جديدة من أكاديمية الأوقاف

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، تخرج المجموعة الثامنة والثمانين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي «ICDL»، من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: «18» خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى 1341 خريجًا.

وجاء ذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر خاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.