هدية من «الأوقاف».. توزيع 25 طن مواد غذائية على الأولى بالرعاية في مطروح

استقبل الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، قافلة المواد الغذائية القادمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح بدءًا من السلوم مرورا بمدينة براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وسيوة.

5 آلاف أسرة تستفيد من المواد الغذائية

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه يجري التوزيع من خلال لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي وأوقاف مطروح والتي رصدت 5 آلاف أسرة ليتم التوزيع عليها مع مراعاة الكرامة الإنسانية والوطنية.

تعاون بين الأوقاف والتضامن والتموين

ووجّه وكيل أوقاف مطروح، الشكر لمديرية التضامن والتموين على هذا التشابك المؤسسي لصالح الوطن والمواطن خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وحضر التسليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، التي أكدت جهود وزارة الأوقاف الاجتماعية واهتمامها بالأسر الأولى بالرعاية، كما حضر التسليم الشيخ سامي سالم عبيد مدير شؤون الإدارات وأشرف عبد المعطي مدير الشؤون الإدارات.

استقبال 4 أطنان لحوم

وأوضح وكيل أوقاف مطروح في بيان، أن المديرية استقبلت 4 أطنان من اللحوم، وجرى تسليمها لمديرية التضامن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.