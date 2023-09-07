بدء فعاليات قافلة الأوقاف الدعوية بسوهاج غدا.. إليك التفاصيل

تبدأ غدا فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمحافظة سوهاج التي تطلقها مديرية أوقاف سوهاج، من مسجد الحسينات بإدارة أوقاف مشطا لتابعة لمركز طما.

وقال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج في بيان للمديرية، إن جميع المشاركين بالقافلة الدعوية الكبرى سيتحدثون حول موضوع واحد هو حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه.

خريطة قافلة سوهاج الدعوية

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج أنه يشارك في القافلة كل من:

- دكتور محمد حسني عبدالرحيم مدير المديرية بمسجد الحسينات بمشطا.

- الشيخ شحاتة محمد شحاتة مدير إدارة الإدارات بمسجد الجزار بمشطا.

- الدكتور عبدالعليم ريان مدير الإدارة بمسجد التوحيد.

- الشيخ الشاذلي أحمد محمود إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بالسبياكة.

- الشيخ عمر عبدالعال عطية عبدالعال إمام وخطيب مسجد مصعب بن عمير بالعتامنة.

- الشيخ محمد أحمد مصطفى محمد إمام وخطيب مسجدالنور بالعتامنة.

- الشيخ يحيى محمد عبدالله محمدإمام وخطيب مسجد الكبير بكوم العرب.

- الشيخ صلاح عبدالمجيد على عداس إمام وخطيب مسجد آل رضوان بالنجع المستجد.

- الشيخ محمد بخيت أحمد عبدالحميد إمام وخطيب مسجد الرحمة بمشطا.

- الشيخ عبداللاه شومان ياسين محمد مسجد الرحمة قبلي بجزيرة العتامنة.

أماكن القافلة الدعوية بسوهاج

وأوضح البيان أن كل إمام مسجد وشيخ سيؤدي الخطبة الدعوية عبر القافلة بنفس التوقيت كل في المسجد المحدد له بالخريطة المكانية والزمانية بأوقاف طما.