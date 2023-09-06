وزير الأوقاف يعلن أفضل 6 مديريات أداء في مقارئ الأئمة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أفضل 6 مديريات أداء في مقارئ الأئمة، مؤكدا في بيان صحفي، أنّ هذا الإعلان يأتي في إطار متابعة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية.

وقال وزير الأوقاف إنّ تلك المديريات هي: الغربية، أسيوط، الدقهلية، الوادي الجديد، القاهرة، ودمياط.

الأوقاف: استمرار عقد المقارئ للأئمة الأعضاء الاثنين أسبوعيا

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت استمرار عقد المقارئ القرآنية للأئمة أعضاء المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرآن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عملًا لجمع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة.

فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير الأعضاء

وأعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير الأعضاء، بحيث ينتقل كل من يجتاز اختبار عضوية المقارئ من مقارئ غير الأعضاء إلى مقارئ الأعضاء حتى يتمكن من صرف بدل المقرأة، مع حضور كل من يتقدم للإعلان من غير أعضاء المقارئ من الأئمة مقرأة الثلاثاء لحين اعتماد نتيجة اختباره.

وشددت الوزارة على جميع المديريات الإقليمية بتنظيم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.