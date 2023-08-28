بوتين يغيب عن قمة العشرين في الهند الشهر المقبل.. تعرف على الأسباب

بعد أيام من إلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة عن بعد أمام قمة مجموعة بريكس الاقتصادية في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، يغيب الرئيس الروسي عن قمة العشرين، المقرر إنعقادها في نيودلهي بالهند، يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» السعودية قبل قليل.

غياب بعد حادثة غامضة

يأتي غياب بوتين بعد أيام من مصرع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرته الخاصة بمقاطعة «تفير»، شمال العاصمة الروسية موسكو، أواخر الأسبوع الماضي، وسط غموض حول الحادث، الذي جاء بعد نحو شهرين من تمرد المجموعة العسكرية الخاصة ضد قوات الجيش الروسي، مطلع شهر يوليو الماضي، بسبب خلافات حول التواجد في أوكرانيا.

انعقاد دوري لقمة العشرين

وتعقد قمة العشرين سنوياً لأكبر 20 قوة اقتصادية في العالم، وتشترك فيها المملكة العربية السعودية كالدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة، التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد العالمي، سواء بالصناعة أو الزراعة أو البترول أو التكنولوجيا.

ويغيب الرئيس الروسي عن الظهور في عدد من المحافل الدولية، بعد صدور قرار بتوقيفه من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ورغم تعهد حكومة جنوب أفريقيا بعدم التعرض للرئيس بوتين حال مشاركته في قمة بريكس، إلا أنه حرص على مخاطبة القمة التي عقدت في جوهانسبرج، عبر كلمة عن بعد من موسكو.