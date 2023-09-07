رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوي الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق الدور الثاني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم للنتيجة، حيث يبدأ الطلاب في التنسيق السبت 9 سبتمبر، وأتاحت الوزارة رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

وفي السطور التالية، نعرض رابط موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الرغبات، الذي يبدأ السبت ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يتم غلق باب التنسيق الإثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري، وفق بيان وزارة التعليم العالي.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

ويمكن الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من خلال الضغط هنا.

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، مثلما يحدث كل عام.

فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب بعد إعلان النتيجة

وبعد إعلان النتيجة، سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب، لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وتتاح العديد من المعاهد لطلاب الدور الثاني للتقديم وتسجيل الرغبات المختلفة عند فتح باب التقديم على موقع التنسيق يوم السبت المقبل.