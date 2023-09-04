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خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بعد فتح باب التنسيق اليوم

كتب:

سحر المكاوى
09:26 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
تنسيق الشهادات الفنية

تنسيق الشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، بدءا من اليوم الإثنين 4 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ تسجيل الرغبات متاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات» و«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية».

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل لطلاب الشهادات الفنية، وأماكن ومواعيد تسجيل الرغبات.

- الخطوات حسب كل شهادة فنية:

1- الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي - تجاري - زراعي» نظام 3 أو 5 سنوات.

- يدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها.

- يكتب الطالب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: (س / 000000)‌.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «نعم».‌

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل غلق باب التنسيق.

2- الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام «عامين بعد الثانوية»

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- يحدد الطالب نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به.

- يدخل الطالب الرقم السري الخاص به.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على «مفتاح الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

- معامل الحاسبات في الجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وفتح المعامل اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًا حتى غلق باب التنسيق.

- الحاسب الآلي الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة حتى غلق باب التنسيق.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء 14 سبتمبر.

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بقلم سحر المكاوى