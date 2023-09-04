خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بعد فتح باب التنسيق اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، بدءا من اليوم الإثنين 4 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ تسجيل الرغبات متاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات» و«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية».

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل لطلاب الشهادات الفنية، وأماكن ومواعيد تسجيل الرغبات.

- الخطوات حسب كل شهادة فنية:

1- الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي - تجاري - زراعي» نظام 3 أو 5 سنوات.

- يدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها.

- يكتب الطالب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: (س / 000000)‌.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «نعم».‌

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل غلق باب التنسيق.

2- الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام «عامين بعد الثانوية»

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- يحدد الطالب نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به.

- يدخل الطالب الرقم السري الخاص به.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على «مفتاح الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

- معامل الحاسبات في الجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وفتح المعامل اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًا حتى غلق باب التنسيق.

- الحاسب الآلي الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة حتى غلق باب التنسيق.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء 14 سبتمبر.