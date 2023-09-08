9 معلومات عن الطالب محمد علي سعد قاهر السرطان بعد وفاته.. الملاك الأسطورة

وداع مؤلم عاشه أحباب وأصدقاء الشاب محمد علي سعد، الطالب ببرنامج مانشستر في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، الذي عُرف بـ«قاهر السرطان»، لمعاناته مع المرض الخبيث لمدة 5 سنوات، أجرى خلالها عملية زرع نخاع وحصل على العلاج الكيماوي، حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة الأربعاء الماضي.

محمد علي سعد.. قاهر السرطان

وتنشر «الوطن» 9 معلومات عن محمد علي «قاهر السرطان» أو «الملاك الأسطورة» كما وصفه أساتذته بالجامعة، بحسب بيانات جامعة المنصورة عنه، وتصريحات والدته.

1- أصيب بسرطان الدم «اللوكيميا» في فبراير 2018، وبدأت رحلة العلاج بمركز الأورام جامعة المنصورة، وبدأ في أخذ جرعات العلاج الكيماوي.

2- أجرى عملية زرع النخاع في مايو 2019، وتم حجزه بمركز الأورام حتى 4 يوليو 2019، وعانى بعدها من نقص في المناعة ومنعه الأطباء من الاختلاط مع المواطنين أو الخروج في الأماكن العامة.

3- بدأ في أغسطس 2019 مذاكرة الثانوية العامة، ووضع أمام عينه هدفه في أن يلتحق بكلية طب الأسنان، وفي هذا الوقت رفض الامتحان في لجنة خاصة بمركز الأورام، وطلب أن يُمتحن بين زملائه، واستطاع أن يحقق حلمه بالحصول على مجموع 404 درجات من 410 بنسبة.

منحة مجانية في برنامج مانشستر لطب الأسنان

4- وصل خبر تفوق محمد علي إلى رئيس جامعة المنصورة في ذلك الوقت، فقرر تكريمه ومنحه دراسة مجانية بالجامعة، فاختار برنامج مانشستر لطب الأسنان، والتحق به وحصل على أعلى الدرجات، كان من الطلاب المتفوقين.

5- قالت الدكتورة عبير عبد اللطيف، مدير برنامج مانشستر الطبي بطب أسنان المنصورة، في مارس 2023، عن الطالب الراحل، إن «المحارب العبقري محمد علي لم يكتف بتميزه العلمي، ولكنه انضم لمجموعة بحثية بألمانيا ودخل مسابقة لعمل meta analysis وفاز وشرّف الكلية والبرنامج»، مضيفة «محمد نموذج فريد سعيدة جدا إني قابلته في حياتي».

6- نعته أخته الدكتورة مريم علي، وكتبت على صفحتها بـ«فيسبوك»: «الثامنة صباحا ولحظات الأسرة الأخيرة في تلك الحكاية، حكاية ألم امتدت خمس سنوات كاملة، اللحظات الأولى كانت في لحظات الصباح، واللحظات الأخيرة مقدر لها ذلك، يستنشق الآن نسيم الحرية، الحرية من الألم.. المرض.. القلق والعجز، ليذهب إلى جنات عرضها السماوات والأرض، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير الجميل محمد علي سعد، لحق بأبي، والعقبى لنا».

7- حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان يواظب على الصلاة في المسجد، وكان أهل قريته يقدمونه ليكون إماما لهم، إلا أنه عندما أنهكه المرض كان لا يقدر على أن يصلي معهم فكانوا يترددون على بيته لزيارته.

8- آخر ما كتبه على صفحته على «فيسبوك» في 2 أغسطس 2023، كان «اسألكم الدعاء»، وفي اليوم التالي عندما اشتد عليه المرض كتب «وعافني فيمن عافيت، واصرف عني برحمتك شر ما قضيت».

9- نعته جامعة المنصورة وأصدرت بيانا جاء فيه: «أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الطالب محمد علي سعد الطالب بالفرقة الثالثة برنامج المنصورة – مانشستر كلية طب الأسنان، والذي وافته المنية اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وانزل على أهله الصبر والسلوان».