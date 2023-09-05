وفاة طالب بجامعة المنصورة بعد معاناة مع السرطان.. حلُم بعلاج أهل قريته مجانا

توفى الطالب محمد علي سعد، الطالب بالفرقة الثالثة ببرنامج مانشستر في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، والمعروف بـ«قاهر السرطان»، بعد سنوات من مقاومته للمرض، حيث حقق خلالها بعض أمانيه، إلا أنه رحل وترك حزنًا وألمًا في قلب كل من عرفه، فأطلق عليه أهالي قريته «زهرة شباب بشبيش».

علاج كيماوي وزراعة نخاع

عاش محمد علي سعد، ابن قرية بشبيش بمحافظة الغربية، بطموح كبير في أن يكون طبيب أسنان، وذلك رغم آلامه وتعرضه للعلاج الكيماوي، وزرع النخاع في مركز الأورام جامعة المنصورة، حسب ما ذكر محمد صالح، أحد زملائه، لـ«الوطن».

ومع كل هذه المعاناة، اجتهد «محمد» في دراسته، وحصل على مجموع 404 درجات بنسبة 98.5%، وعندما علم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة السابق، بطموحه قرر وقتها إعطائه منحة مجانية لدارسة برنامج مانشستر بكلية طب الأسنان.

«محمد» طلب من الرئيس السيسي إنشاء مستشفى بقريته

ويتذكر «صالح»، عندما وقف الطالب محمد علي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الطلاب النابغين الذين قهروا مرض السرطان خلال عام 2020، في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وطالب ببناء مستشفى لأهل قريته لعلاجهم بها ووافق الرئيس على طلبه.

وقال شريف محمد، أحد زملائه، إن «محمد» كان حلمه أن يعالج كل أهالي قريته دون أن يتقاضى أجرا، وكان الأهالي يحبون أن يؤمهم في الصلوات لحسن صوته وتلاوته السليمة للقرآن الكريم والذي حفظه كاملا عن ظهر قلب، إلا أن السرطان غلبه، واشتد عليه المرض في الفترة الأخيرة حتى توفاه الله.

اتحاد طلاب كلية طب الأسنان ينعي محمد علي

وأصدر اتحاد طلاب كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، اليوم، بيانات جاء فيه: «يَا أَيَتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، مضيفا، أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بواجب العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الطالب محمد علي الطالب بالفرقة الثالثة برنامج مانشستر بالكلية، رحمة الله الواسعة عليه وعلى كل اموات المسلمين. نسأل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.