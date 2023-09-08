سعر الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية.. اعرف عيار 21 بكام

كشفت بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، سعر الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023 في بداية التعاملات الصباحية، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة حسب آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية 2537 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات الصباحية فسجل 2220 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين بمصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات الصباحية 1903 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل عند بداية التعاملات 1480 جنيهاً، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2326 جنيهاً للشراء، وهذا قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات فسجل 17760 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.