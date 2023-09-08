أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، ويُعد عيار 21 هو الأكثر شيوعاً بين المواطنين داخل محلات الصاغة، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023 في مصر، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، 2526 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويدخل هذا العيار في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، 2210 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، ويعد هذا العيار الأكثر انتشاراً في مصر بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، 1894 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 1473 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 2315 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، 17680 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم الجمعة في مختلف المحلات، وفقاً للمصنعية والضريبة التي يضعها التجار على أسعار السبائك والمشغولات الذهبية.