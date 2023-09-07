تعرف على أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس.. استقرار على مدار يومين

سجلت أسعار الذهب عالميا 1920 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، إذ أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، التي جاءت أقوى من المتوقع، مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وبهذا حافظت أسعار الذهب عالميًا على ثباتها على مدار يومين، رغم أن المعدن النفيس يواجه ضغوطًا من ارتفاع الدولار.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، إلى 54.5 خلال شهر أغسطس، ما يشير إلى أقوى نمو في قطاع الخدمات في 6 أشهر، ويسجل أعلى بكثير من التوقعات البالغة 52.5 محققًا ثباتًا في أسعار الذهب عالميًا عند 1920 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب عالميًا

وحذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، من أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، ما يؤثر على أسعار الذهب عالميًا، في حين قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن البنك المركزي «أقرب بكثير» من نهاية دورة التشديد، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية بحسب تقارير صحفية دولية.

وتاريخيًا وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

وبحسب تقارير دولية، توقعت أن يتم تداول الذهب عند 1962.48 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، على أن يتم تداوله عند 2033.46 دولار خلال 12 شهرًا.