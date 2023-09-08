خبير سياحي: مهرجان العلمين رسم صورة ذهنية رائعة عن مصر

تحدث هاني بيتر، خبير سياحي عن كيفية جذب مهرجان العلمين السياحة في مصر، مؤكدًا أن سياحة المهرجانات ذكاء تسويقي، موضحا موضحًا: «في الماضي، كان عدد حضور المهرجانات يصل إلى 50 ألف شخص مثلًا، لكن مهرجان العلمين تخطى مليون زائر»، مشددا على أنّ مهرجان العلمين بدأ في رسم جزء من الصورة الذهنية الرائعة للعالم عن السياحة المصرية في الوقت الحالي.

معجزة بكل المقاييس

وأضاف «بيتر» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «مدينة العلمين معجزة بكل المقاييس، فقد كانت بها ألغام وكانت محظورة وأصبحت أرضا في منتهى الروعة والجمال».

وتابع الخبير السياحي، أن الدولة أصبحت تتسم بالقدرة الفائقة فيما يتعلق بالتطور والإنشاء، مثلما حدث في مدينة العلمين.

أهمية هذا النوع من المهرجانات

وأوضح، أن السياحة في مصر متعطشة لمثل هذه المهرجانات، حيث تساهم في صناعة الصورة الذهنية عن مصر الحديثة، لافتًا إلى أن السياحة منتج تسويقي وسلعة خدمية وليست سلعة ملموسة، ومن ثم، فإنها تحتاج إلى صناعة صورة ذهنية، عبر تنظيم فعاليات ومهرجانات.