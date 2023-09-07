خبير اقتصادي: العلمين مدينة متكاملة.. وتقدم منتجا عقاريا متنوعا

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّ مدينة العلمين متكاملة ومليونية ويمكنها استيعاب نحو 3 ملايين مواطن مع اكتمالها، مشيرًا إلى أنّ الاستثمار السياحي في الشريط الساحلي مرتفع التكلفة.

وأضاف «جاب الله»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بعد ذلك، نجد السياحة العلاجية والخدمية، فهناك المجمع الطبي والجامعات مثل جامعة العلمين الأهلية وفرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهناك أيضا مجمع صناعي كبير تزيد مساحه عن 5 آلاف فدان، وبدأت باكورة المصانع تكون موجودة وهناك فرص استثمارية في القطاع الصناعي موجودة».

استثمارات متنوعة في القطاع الزراعي

وتابع الخبير الاقتصادي: «لدينا استثمارات متنوعة في القطاع الزراعي، والعلمين مدينة متكاملة يستطيع الجميع الحصول على فرص، وهناك من بادر وذهب، ومن سيذهب أولا سيحصل على مزايا أفضل».

العلمين تحتاج إلى جهد كبير

وأوضح، أنّ مدينة العلمين تحتاج إلى جهد كبير، وبالتالي، فإنّ من سيذهب أولا سيحصل على مزايا، لافتًا إلى أنّ العلمين تقدم منتجا عقاريا متنوعا، مثل الإسكان العقاري والمتوسط والفاخر.